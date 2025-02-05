...

8 Orang Tewas Akibat Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi, Berikut Daftarnya

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Rabu 05 Februari 2025 12:28 WIB
Kecelakaan maut terjadi di Gerbang Tol (GT) Ciawi, Jawa Barat. Tepatnya pada Selasa (4/2/2025) pukul 23.30 WIB. Atas insiden ini, sebanyak 19 orang menjadi korban. Di antaranya 8 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka. Kakorlantas Polri Brigjen Pol Agus Suryonugroho meninjau langsung tempat kejadian perkara (TKP), Rabu (5/2/2025). Ia menyebut para korban kini sudah dilarikan ke RSUD Ciawi.
 
Berikut daftar korban meninggal dunia 8 orang:
 
1. Mr. X Jenis Kelamin: Laki-laki usia sekitar umur 40-50 tahun. 
Ciri-ciri: Menggunakan kaus hitam, celana coklat, rambut lurus hitam pendek. 
 
2. Mr. X Jenis Kelamin: Laki-laki Usia sekitar 50-60 Tahun. 
Ciri-ciri: Menggunakan kaus merah, celana panjang jenis jeans warna biru, rambut ikal putih sedikit panjang (seleher). 
 
3. Mrs. X Jenis Kelamin: Perempuan usia sekitar 20-30 tahun. 
Ciri-ciri: Menggunakan baju lengan panjang hitam kotak-kotak besar dengan warna kotak putih. 
 
4. Mr. X Jenis Kelamin: Laki-laki hangus terbakar 
 
5. Mr. X Jenis Kelamin: Laki-laki usia sekitar 30-40 tahun. 
Ciri-ciri: Menggunakan baju coklat panjang, celana panjang warna hitam rambut lurus hitam pendek 
 
6. Mr. X Jenis Kelamin: Laki-laki usia sekitar 25-35 tahun. 
Ciri-ciri: Menggunakan baju kas kuning dan swetter warna hitam, celana panjang jenis jeans warna biru, rambut ikal hitam pendek 
 
7. Mr. X Jenis Kelamin: Laki-laki usia sekitar 40-50 Tahun. 
Ciri-ciri: Menggunakan baju kemeja berwarna biru navi garis putih horizontal, rambut ikal hitam pendek 
 
8. Mr. X Jenis Kelamin: Laki-laki hangus terbakar
 

(rns)

Banner

