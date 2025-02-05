...

Korlantas Polri Bakal Gelar Perkara Ungkap Penyebab Laka Maut di GT Ciawi 2 Bogor

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Rabu 05 Februari 2025 12:26 WIB
Korlantas Polri, Brigjen Pol Agus Suryonugroho bersama Ditlantas Polda Jabar akan melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab laka maut di GT Ciawi. Nantinya, olah TKP akan menggunakan metode Traffic Accident Analysis (TAA). 
 
Terlihat dua gardu tol hingga plang batas ketinggian ambruk usai laka maut. Petugas Jasamarga pun telah melakukan pembersihan material puing di TKP. Tampak pula sisa-sisa galon air mineral yang masih berada di lokasi kejadian. 
 
Arus lalin dari arah Puncak-Sukabumi terpantau padat akibat antrean di GT Ciawi. Antrean mengular hingga GT Bogor Selatan akibat hanya empat gardu tol yang beroperasi. 
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi 
 

(rns)

