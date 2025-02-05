Morning Zone edisi Rabu 5 Februari 2025 bersama Redaktur www.okezone.com Alan Pamungkas. Morning Zone kali ini membahas Presiden Prabowo yang menginstruksikan ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kilogram.

Seperti diketahui Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada Kementerian ESDM untuk mengaktifkan kembali peran pengecer dalam rangka penjualan gas LPG 3 kg. Instruksi ini dikeluarkan setelah adanya keluhan masyarakat yang sulit mendapatkan gas tersebut.

Liputan: Alan Pamungkas

