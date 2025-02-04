Polda Metro Jaya menggerebek pesta seks sejenis di sebuah hotel mewah di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada 1 Februari 2025.

Dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 56 pria gay di mana tiga di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. RH dan RE bertugas menyewa kamar hotel.

Sementara satu tersangka lagi, pria berinisial D, bertugas menghubungi para peserta pesta seks sejenis tersebut. Total, D menghubungi 20 orang.

Host: Khafid Mardiyansyah

(rns)

