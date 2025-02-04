Okezone Flash malam ini (4/2/2025) akan membahas tentang polisi yang menetapkan tiga orang tersangka dari penggerebekan pesta seks gay di sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan.

Kabar lain, Abidzar Al Ghifari akhirnya minta maaf usai kisruh film A Business Proposal. Simak Okezone Flash berikut ini dan update beritanya di Okezone.com Lengkap Cepat Beritanya.*

Host: Khafid Mardiyansyah

(rns)

