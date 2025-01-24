...

Highlights Perempatfinal Indonesia Masters 2025: Putri KW Ditaklukkan Wakil Taiwan

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 24 Januari 2025 19:53 WIB
Langkah Putri Kusuma Wardani di Indonesia Masters 2025 harus terhenti.
 
Putri KW takluk dari wakil Taiwan, Hsu Wen-Chi di perempatfinal, pada Jumat (24/1/2025) WIB. 
 
Ia kalah dengan skor 21-18, 17-21 dan 14-21 dalam pertandingan yang digelar di Istora Senayan, Jakarta.
 
Dengan begitu, sektor tunggal putri tak ada yang berhasil lolos ke semifinal.
 
Semifinal Indonesia Masters 2025 Tanpa Tunggal Putri Indonesia.
 
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

