Langkah Putri Kusuma Wardani di Indonesia Masters 2025 harus terhenti.

Putri KW takluk dari wakil Taiwan, Hsu Wen-Chi di perempatfinal, pada Jumat (24/1/2025) WIB.

Ia kalah dengan skor 21-18, 17-21 dan 14-21 dalam pertandingan yang digelar di Istora Senayan, Jakarta.

Dengan begitu, sektor tunggal putri tak ada yang berhasil lolos ke semifinal.

Semifinal Indonesia Masters 2025 Tanpa Tunggal Putri Indonesia.

