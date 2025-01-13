Patrick Kluivert mengunjungi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (13/1/2025). Dalam kunjungannya, Kluivert bertanya soal tempat koreo suporter Timnas Indonesia.

Kluivert memang terkesan dengan aksi-aksi serta antusias suporter Indonesia. Apalagi, koreo yang diperlihatkan suporter saat melawan Jepang di GBK, November lalu.

Kluivert mengaku sudah punya cara untuk merebut hati para pecinta Timnas Indonesia. Menurutnya, cara yang paling ampuh adalah menang dan bermain baik di setiap laganya.

Reporter: Andri Bagus

(fru)

