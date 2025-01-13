...

Patrick Kluivert Tinjau GBK Hari Ini, Tanya Tempat Koreo Suporter Timnas

Andri Bagus Syaeful, Jurnalis · Senin 13 Januari 2025 14:41 WIB
Patrick Kluivert mengunjungi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (13/1/2025). Dalam kunjungannya, Kluivert bertanya soal tempat koreo suporter Timnas Indonesia.
 
Kluivert memang terkesan dengan aksi-aksi serta antusias suporter Indonesia. Apalagi, koreo yang diperlihatkan suporter saat melawan Jepang di GBK, November lalu.
 
Kluivert mengaku sudah punya cara untuk merebut hati para pecinta Timnas Indonesia. Menurutnya, cara yang paling ampuh adalah menang dan bermain baik di setiap laganya.
 
 
Reporter: Andri Bagus

(fru)

