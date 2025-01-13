Polisi masih mendalami kasus pembunuhan aktor laga Sandy Permana. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi di Mapolda Metro Jaya, Senin (13/1/2025).

Menurutnya, 4 orang saksi telah dilakukan pemeriksaan terkait kasus tersebut

Ade Ary menjelaskan, korban Sandy Permana ditemukan sejumlah luka tusuk di sejumlah bagian tubuhnya. Ia meminta waktu untuk mengusut tuntas dan menangkap pelaku dugaan penikaman tersebut.

Reporter : Muhammad Refi Sandi

Produser : Febry Rachadi

(rns)

