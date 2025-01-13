Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno dan PJ Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis. Lokasi di SLB B & C Cahaya Jaya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (13/1/2025).

Pratikno ditemani oleh PJ Gubernur Jakarta meninjau langsung setiap kelas. Menu hari ini adalah nasi, ayam goreng, sayur buncis, tahu dan pisang.

Namun, menu makanan bergizi gratis kali ini tidak ada susu. Para murid tampak antusias tak sabar memakan menu yang telah disiapkan.

(rns)

