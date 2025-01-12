...

Aktor Film Misteri Gunung Merapi Tewas Ditikam Tetangganya Sendiri

Didit Junaidi, Jurnalis · Minggu 12 Januari 2025 21:28 WIB
Sandy Permana, aktor laga film misteri gunung Merapi, tewas ditangan tetangganya sendiri di perumahan TNI-Polri, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
 
Pelaku diduga sakit hati terhadap korban sehingga nekat melakukan aksi tersebut. 
 
Menurut saksi, korban dihadang pelaku di jalan saat hendak pulang usai mengurus ternak tiba-tiba pelaku menikam korban dengan membabi buta. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. 
 
Kasus pembunuhan artis ini ditangani oleh Reskrim Polsek Cibarusah dan Mapolres Metro Bekasi.
 
Kontributor: Didit Junaidi
 

(rns)

