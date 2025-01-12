Sandy Permana, aktor laga film misteri gunung Merapi, tewas ditangan tetangganya sendiri di perumahan TNI-Polri, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pelaku diduga sakit hati terhadap korban sehingga nekat melakukan aksi tersebut.

Menurut saksi, korban dihadang pelaku di jalan saat hendak pulang usai mengurus ternak tiba-tiba pelaku menikam korban dengan membabi buta. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.

Kasus pembunuhan artis ini ditangani oleh Reskrim Polsek Cibarusah dan Mapolres Metro Bekasi.

