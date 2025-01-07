...

Rekam Jejak Patrick Kluivert Calon Pelatih Timnas Indonesia

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Selasa 07 Januari 2025 10:23 WIB
Patrick Kluivert dikabarkan segera melatih Timnas Indonesia. Eks striker Belanda itu disebut dikontrak dua tahun, ditambah opsi dua tahun.
 
Patrick Kluivert merupakan striker top di era 1990-an. Catatan terbaiknya adalah 122 gol dari 257 laga di Barcelona. Kluivert lalu gantung sepatu di 2008 dan melanjutkan karier sebagai pelatih. 
 
Berikut rekam jejak Patrick Kluivert.
 
KARIER PATRICK KLUIVERT DILANSIR TRANSFERMARKT 
 
- Pelatih penyerang AZ Alkmaar tahun 2008-2009.
- Asisten pelatih di Brisbane Roar. 
- Pelatih penyerang di NEC Nijmegen. 
- Pelatih FC Twente U-21. 
- Asisten pelatih Timnas Belanda tahun 2012-2014. 
- Pelatih Timnas Curacao selama dua periode (2015-2016
  dan caretaker di tahun 2021. 
- Pelatih Ajax U-19. 
- Asisten pelatih Timnas Kamerun, mendampingi Clarence Seedorf. 
- Pelatih akademi Barcelona
- Pelatih klub Turki, Adana Demirspor tahun 2023. 
- Kluivert juga pernah jadi Direktur Olahraga PSG pada 2016-2017.
- Kluivert punya lisensi kepelatihan UEFA Pro. 
 

Berita Terkait

