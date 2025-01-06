...

PSSI Sudah Wawancarai Tiga Pelatih, Patrick Kluivert Berpeluang Besar Gantikan STY?

Wenda Nura, Jurnalis · Senin 06 Januari 2025 19:43 WIB
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan sudah mengantongi nama pelatih baru Timnas Indonesia untuk menggantikan posisi Shin Tae-yong.
 
Erick Thohir menyampaikan ada tiga kandidat pelatih yang di-interview PSSI. Menariknya, satu dari tiga kandidat itu adalah Patrick Kluivert yang berasal dari Belanda.
 
Erick juga memastikan bahwa pelatih baru Timnas Indonesia akan tiba di Jakarta pada 11 Januari mendatang. Sosok tersebut akan diperkenalkan secara resmi dalam konferensi pers keesokan harinya.
 
Pelatih baru Timnas Indonesia nanti diharapkan dapat membawa skuad Garuda ke level yang lebih tinggi.
 
