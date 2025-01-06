...

Resmi Dipecat PSSI dari Kursi Pelatih Timnas Indonesia, Ini Pesan Berkelas Jay Idzes untuk Shin Tae-yong

Febry Rachadi, Jurnalis · Senin 06 Januari 2025 17:50 WIB
Pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Shin Tae-yong.
 
Pelatih asal Korea Selatan itu resmi dipecat dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia dan diumumkan pada Senin (6/1/2025). Pengumuman itu disampaikan oleh PSSI melalui sebuah konferensi pers di Jakarta.
 
Idzes menyebut STY telah berhasil membuat Timnas Indonesia menciptakan berbagai sejarah baru untuk persepakbolaan Tanah Air. Hal tersebut disampaikan lewat story Instagram pribadinya.
 
Produser : Febry Rachadi
 
 

(rns)

