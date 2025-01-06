...

Mengintip Kesibukan Dapur SPPG Depok yang Distribusikan 16.203 Makan Bergizi Gratis Setiap Hari

Iyung Rizki, Jurnalis · Senin 06 Januari 2025 21:37 WIB
A A A
Sebanyak 16.000 paket makan bergizi gratis siap dibagikan di dapur makan Kebayunan yang menjadi salah satu mitra mandiri Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlokasi di jalan Raya Tapos, kota Depok.
 
Jumlah 16.000 makan bergizi gratis tersebut di distribusikan ke-39 sekolah di Kecamatan Tapos dan Harjamukti, Kota Depok.
 
Dapur yang berdiri di atas tanah seluas 2500 meter ini dibangun dengan konsep terintegrasi dari hulu sampai hilir.
 
Kepala dapur SPPG Kebayunan, Novi mengatakan untuk seluruh tenaga kerja disini terdapat sekitar 250 orang untuk 5 dapur yang direkrut dari masyarakat sekitar.
 
Kontributor : Iyung Rizki
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini