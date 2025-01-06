Sebanyak 16.000 paket makan bergizi gratis siap dibagikan di dapur makan Kebayunan yang menjadi salah satu mitra mandiri Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlokasi di jalan Raya Tapos, kota Depok.

Jumlah 16.000 makan bergizi gratis tersebut di distribusikan ke-39 sekolah di Kecamatan Tapos dan Harjamukti, Kota Depok.

Dapur yang berdiri di atas tanah seluas 2500 meter ini dibangun dengan konsep terintegrasi dari hulu sampai hilir.

Kepala dapur SPPG Kebayunan, Novi mengatakan untuk seluruh tenaga kerja disini terdapat sekitar 250 orang untuk 5 dapur yang direkrut dari masyarakat sekitar.

Kontributor : Iyung Rizki

Produser : Febry Rachadi

(rns)

