Heboh Iuran BPJS Harvey Moeis dan Dewi Sandra Ditanggung Pemprov DKI, Begini Penjelasan Pj Gubernur

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Senin 30 Desember 2024 18:01 WIB
Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi menanggapi kasus status kepesertaan BPJS Kesehatan koruptor Harvey Moeis dan sang istri Sandra Dewi. 
 
Teguh Setyabudi menyebut telah memanggil Dinkes didampingi Sekda, Marullah Matali, Senin (30/12/2024). Teguh juga menyinggung soal revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 46 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan dengan menyesuaikan kriteria penerima manfaat PBI APBD.
 
Sebelumnya, terbongkar status kepesertaan BPJS Kesehatan koruptor kasus timah, Harvey Moeis dan aktris Sandra Dewi ditanggung APBD DKI Jakarta sejak 2018 silam.
 
