Taman Margasatwa Ragunan masih menjadi destinasi favorit bagi masyarakat. Pengunjung terlihat membludak dan masih terus berdatangan, Minggu (29/12/2024).
Banyak dari pengunjung yang membawa teman-temannya hingga keluarganya. Tujuan mereka rata-rata untuk melihat koleksi satwa sambil bertamasya.
Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang mengakui bahwa hari ini jumlah pengunjung di Ragunan mengalami peningkatan.
Reporter: Felldy Utama
(rns)
