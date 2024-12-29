Taman Margasatwa Ragunan masih menjadi destinasi favorit bagi masyarakat. Pengunjung terlihat membludak dan masih terus berdatangan, Minggu (29/12/2024).

Banyak dari pengunjung yang membawa teman-temannya hingga keluarganya. Tujuan mereka rata-rata untuk melihat koleksi satwa sambil bertamasya.

Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang mengakui bahwa hari ini jumlah pengunjung di Ragunan mengalami peningkatan.

