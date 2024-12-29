...

Jelang Tahun Baru 2025, Warga Manfaatkan Berolahraga hingga Tamasya di Monas

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Minggu 29 Desember 2024 18:45 WIB
Pergantian tahun akan berlangsung beberapa hari lagi. Warga Jakarta antusias mengunjungi Monas, Jakarta Pusat. Kepadatan terlihat di pintu masuk parkiran IRTI Monas, Minggu (29/12/2024).
 
Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga, teman dan pasangannya. Para pengunjung juga terlihat melakukan sejumlah aktivitas. Mulai dari jogging, piknik hingga mengabadikan momen berswafoto.
 
Kepala UPK Monas Isa Sanuri menyebut 37 ribu lebih orang sudah mengunjungi Monas. Angka tersebut terdata sampai sore ini, Minggu (29/12/2024). Sedangkan pengunjung Monas pada Sabtu (28/12/2024) sebanyak 34.211 orang. 
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali
 

