Menikmati Kelezatan Olahan Si Raja Buah di Depok

Iyung Rizki, Jurnalis · Sabtu 28 Desember 2024 18:30 WIB
Pecinta durian tentu sudah familiar dengan es durian, panganan segar ini punya rasa yang khas serta dapat melepas dahaga.
 
Di Depok terdapat kedai sop durian kenamaan yang telah menjadi ikon kuliner. Letaknya di simpang ramanda, Margonda, Depok.
 
Setiap hari kedai ini mampu menjual ratusan porsi sop durian, bahkan mencapai 500 porsi pada akhir pekan. Harga satu porsi sop durian dibanderol Rp18.000 hingga Rp30.000
 
Durian yang diolah berasal dari Sumatera dan telah disortir hingga menciptakan kualitas dan cita rasa yang lezat. Selain menu yang beragam, kedai ini memiliki suasana yang nyaman, membuat pengunjung betah berlama-lama.
 
Kontributor: Iyung Rizki
 

(rns)

