Keindahan pantai Tanjung Lesung di Pandeglang Banten memang tiada duanya.
Salah satu objek wisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini jadi alternatif wisatawan Jakarta untuk menikmati sunset dan sunrise yang indah. Selain itu, para pengunjung juga dapat bermain permainan air seperti banana boat, donat boat, jet ski, dan kano.
Untuk para wisatawan yang ingin menginap di malam pergantian tahun, pihak Tanjung Lesung juga menyediakan fasilitas kamar penginapan yang terjangkau, mulai dari kamar tenda (beach camp), kamar kontainer, hingga kamar hotel.
Kontributor : Iskandar Nasution
Produser : Febry Rachadi
(rns)
