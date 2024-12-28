Presiden Prabowo Subianto menghadiri Perayaan Natal Nasional 2024 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada Sabtu, (28/12/2024) malam.

Acara tersebut juga dihadiri Wapres Gibran Rakabuming Raka hingga sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Perayaan Natal Nasional 2024 tahun ini mengusung tema "Kembali ke Betlehem" sebagai refleksi atas nilai-nilai kasih, damai, keadilan, dan kesederhanaan.

Reporter : Binti Mufarida

Produser : Febry Rachadi

(rns)

