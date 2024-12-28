...

Presiden Prabowo Hadiri Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena

Binti Mufarida, Jurnalis · Sabtu 28 Desember 2024 20:48 WIB
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Perayaan Natal Nasional 2024 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada Sabtu, (28/12/2024) malam. 
 
Acara tersebut juga dihadiri Wapres Gibran Rakabuming Raka hingga sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. 
 
Perayaan Natal Nasional 2024 tahun ini mengusung tema "Kembali ke Betlehem" sebagai refleksi atas nilai-nilai kasih, damai, keadilan, dan kesederhanaan.
 
Reporter : Binti Mufarida
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

