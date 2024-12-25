...

687 Warga Binaan Lapas Jakarta Terima Remisi Natal 2024, Mario Dandy dan John Kei Dapat 1 Bulan

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Rabu 25 Desember 2024 15:57 WIB
Raut haru bahagia terpancar di wajah para narapidana yang mendapatkan remisi khusus Hari Raya Natal Tahun 2024, Rabu (25/12/2024). Remisi diberikan langsung secara simbolis oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jakarta, Andhika Dwi Prasetya, di lapas Salemba, Jakarta Pusat.
 
Di lapas salemba sendiri, remisi khusus satu atau pemotongan masa hukuman diberikan kepada 183 narapidana. Termasuk narapidana kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora, Mario Dandy dan narapidana kasus pembunuhan terhadap seorang pengusaha John Refra alias John Key.
 
Mario Dandy dan John Key mendapat remisi khusus selama satu bulan karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman.
 
Jumlah narapidana di lapas dan rutan se-Jakarta yang mendapat remisi khusus satu sebanyak 687 orang dan yang mendapat remisi khusus dua berjumlah 19 orang.
 
Diharapkan mereka yang telah bebas dapat melanjutkan kehidupan dengan normal dan terus berkelakuan baik serta berguna bagi masyarakat.
 
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya
Produser: Febry Rachadi

(fru)

