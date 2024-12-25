...

Suasana Misa Natal Pagi Ini di Gereja Katedral Jakarta

Elsye Keysi, Jurnalis · Rabu 25 Desember 2024 11:18 WIB
Gereja Katedral Jakarta menggelar pelaksanaan misa Natal, Rabu (25/12/2024). Misa Natal hari ini akan digelar sebanyak tiga kali. Yakni mulai pukul 08.30 WIB, 11.00 WIB dan 17.00 WIB. 
 
Sejak pukul 07.00 WIB sejumlah umat sudah berdatangan. Mereka akan mengikuti misa pukul 08.30 WIB yang dipimpin Uskup Kardinal Ignatius Suharyo. Sementara untuk misa pukul 11.00 WIB akan dipimpin Pastor Yohanes Deodatus. 
 
Gereja Katedral menyediakan 4.300 kursi bagi yang melaksanakan secara offline. Sedangkan untuk misa secara online bisa melalui kanal digital Gereja Katedral.  
 
 
Reporter: Elsye Keysi 

(fru)

