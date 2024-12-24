JAKARTA - Dirut RSIJ Cempaka Putih, Jack Pradono Handojo mengungkap penyebab kematian bayi yang diduga sempat tertukar milik orang tua Muhammad Rauf (27) diduga akibat penyakit jantung bawaan. Namun, kondisi bayi terus menurun seiring dengan menurunnya saturasi oksigen atau desaturasi.

Jack mengatakan terkait SOP yang dilakukan doktor hingga perawat RSIJ Cempaka Putih sudah dievaluasi menyeluruh oleh pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta.

