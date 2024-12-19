JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim Piatu (ATENSI YAPI) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang kehilangan orang tua, terutama akibat pandemi.
Penyaluran bansos ATENSI YAPI juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak yang kehilangan orang tua, serta mendorong akses pendidikan yang lebih baik. Melalui bantuan yang diberikan, keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti makanan, pakaian, serta perlengkapan pendidikan bagi anak.
Penyaluran dilakukan melalui tiga mekanisme: loket Kantorpos, komunitas, dan pengantaran langsung (door-to-door) ke penerima bantuan. Metode door-to-door dinilai paling optimal untuk mendistribusikan bantuan secara merata di seluruh Kabupaten Banyuwangi.
(fru)
