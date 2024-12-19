...

MORNING ZONE: Reynhard Sinaga Habiskan Masa Hukuman di Penjara Inggris Minimal 40 Tahun

Tim Okezone, Jurnalis · Kamis 19 Desember 2024 14:36 WIB
Mahasiswa Indonesia yang dijuluki sebagai pemerkosa dan predator seksual paling produktif di Inggris, Reynhard Sinaga, dilaporkan menjadi sasaran penyerangan di dalam penjara tempatnya ditahan. Serangan tersebut diduga sebagai aksi yang terencana oleh para narapidana terhadap pria berusia 41 tahun itu.
 
Dilansir Daily Mail, Reynhard Sinaga dinyatakan bersalah pada Januari 2020 karena melakukan 159 serangan seksual terhadap 48 pria berbeda setelah menipu mereka agar mengonsumsi obat bius. Saat ini dia menjalani hukuman seumur dan saat ini menjalani hukuman seumur hidup dengan minimal 40 tahun.
 
 

