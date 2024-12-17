...

Detik-Detik Mary Jane Dipulangkan ke Filipina, Ucapkan Terima Kasih kepada Prabowo

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Selasa 17 Desember 2024 20:53 WIB
Terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso akan dipulangkan ke negara asalnya, Rabu (18/12) dini hari. 
 
Mary Jane kini ditahan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Pondok Bambu, Jakarta Timur.
 
Sebelum bertolak ke Bandara Soekarno-Hatta Mary Jane mengucapkan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Yusril dan Masyarakat Indonesia.
 
Mary Jane mengungkap membawa oleh-oleh dari Indonesia untuk dibawa ke Filipina berupa gitar, buku, rajutan hingga rosario.
 
Reporter: Danandaya Arya Putra 
 

(rns)

