Terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso akan dipulangkan ke negara asalnya, Rabu (18/12) dini hari.
Mary Jane kini ditahan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Pondok Bambu, Jakarta Timur.
Sebelum bertolak ke Bandara Soekarno-Hatta Mary Jane mengucapkan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Yusril dan Masyarakat Indonesia.
Mary Jane mengungkap membawa oleh-oleh dari Indonesia untuk dibawa ke Filipina berupa gitar, buku, rajutan hingga rosario.
Reporter: Danandaya Arya Putra
(rns)
