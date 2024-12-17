KPK menggeledah kantor Bank Indonesia (BI), Senin (16/12) malam. Penggeledahan salah satunya menyasar ruangan Gubernur BI, Perry Warjiyo.

KPK mengungkap telah menetapkan 2 tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana CSR BI.

Sebelumnya, KPK sedang mengusut dugaan korupsi terkait penggunaan dana CSR dari Bank Indonesia (BI). Dana CSR menjadi persoalan ketika digunakan untuk kepentingan pribadi.

