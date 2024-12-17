...

AHY Tinjau Kesiapan Tol Klaten-Prambanan, Akan Dibuka Fungsional saat Libur Nataru

Abdul Aziz, Jurnalis · Selasa 17 Desember 2024 20:21 WIB
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau Tol NYIA Kulonprogo segmen 1 Klaten-Prambanan, Selasa (17/12).
 
AHY ingin memastikan kesiapan Tol yang akan dibuka fungsional untuk difungsikan pada momen nataru mendatang.
 
AHY menyebut Tol Fungsional Kulonprogo segmen 1 Klaten-Prambanan akan dibuka gratis mulai tanggal 20 Desember hingga 2 Januari 2025 mendatang.
 
Diprediksi terjadi lonjakan arus kendaraan di momen nataru tahun 2025 ini. Diharapkan dengan dibukanya tol NYIA Kulonprogo segmen Klaten-Prambanan mampu mengurai kepadatan lalu lintas.
 
Reporter: Abdul Aziz
 

(rns)

