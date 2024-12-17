KPK dikabarkan menggeledah kantor pusat Bank Indonesia. Penggledahan diduga terkait kasus dugaan korupsi penggunaan dana Coorporate Social Responsibility (CSR) BI dan OJK.

KPK tidak membantah terkait penggeledahan, namun belum menjelaskan secara rinci terkait penggeledahan tersebut. Sementara, BI menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang berjalan.

