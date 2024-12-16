Satu keluarga berinisial AF (32), YL (28), dan AH (3) ditemukan tewas di rumahnya. Ketiganya diduga bunuh diri di kawasan Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

Saat ini, jenazah ibu dan anak telah dimakamkan di Makam Poncol di satu liang lahat. Keluarga, sanak famili atau kerabat, dan tetangga korban turut mengiringi pemakaman.

Namun, hanya ada jenazah ibu dan anak saja yang dimakamkan di tempat pemakaman itu. Sedangkan jenazah AF selaku kepala keluarga dari satu keluarga yang meninggal tak ada.

Berdasarkan informasi, jenazah AF bakal dimakamkan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Reporter: Ari Sandita

