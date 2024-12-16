...

Satu Keluarga Tewas di Tangsel, Istri dan Anak Dimakamkan Satu Liang Lahat

Ari Sandita, Jurnalis · Senin 16 Desember 2024 13:35 WIB
Satu keluarga berinisial AF (32), YL (28), dan AH (3) ditemukan tewas di rumahnya. Ketiganya diduga bunuh diri di kawasan Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.
 
Saat ini, jenazah ibu dan anak telah dimakamkan di Makam Poncol di satu liang lahat. Keluarga, sanak famili atau kerabat, dan tetangga korban turut mengiringi pemakaman.
 
Namun, hanya ada jenazah ibu dan anak saja yang dimakamkan di tempat pemakaman itu. Sedangkan jenazah AF selaku kepala keluarga dari satu keluarga yang meninggal tak ada. 
 
Berdasarkan informasi, jenazah AF bakal dimakamkan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
 
 
