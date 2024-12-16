Satu keluarga di kawasan Kp. Poncol, Cirendeu, Ciputat Timur Tangerang Selatan ditemukan tewas pada Minggu (15/12/2024). Para tetangga pun tidak mengira akan kematian tragis tersebut.

Menurut tetangga, keseharian keluarga itu dikenal baik dan harmonis. Para tetangga juga tak tahu mengenai kabar korban terjerat pinjol.

Hingga kini jasad korban masih diautopsi di RS Polri Kramat Jati. Rencana akan dimakamkan pada Senin (16/12/2024) siang ini.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News