Polisi turut menyelidiki kasus dugaan bayi tertukar di RS Islam Cempaka Putih. Saat ini kepolisian bersama kedokteran masih melakukan pendalaman. Kepolisian masih menunggu hasil dari tes DNA bayi tersebut.

Sebelumnya, pria berinisial MR menduga anaknya tertukar usai membandingkan kondisi bayi yang ia lihat saat mengazani dengan jasad bayi yang dimakamkan. Peristiwa ini bermula ketika istri MR, melahirkan pada 16 September 2024.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News