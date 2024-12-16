Pria berinisial GSH ditangkap polisi karena melakukan penganiayaan di sebuah toko roti di Jakarta Timur. GSH memukul karyawati dengan kursi hingga kepalanya bocor. Saat penangkapan, terlihat GSH sedang duduk di kasur hotel.
Sebelumnya, penangkapan GSH ini dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly. GSH ditangkap pada Minggu (15/12/2024) malam. GSH ditangkap di sebuah hotel daerah Sukabumi, Jawa Barat.
