Polisi Amankan Barang Bukti dari Rumah Satu Keluarga Ditemukan Meninggal di Tangsel

Felldy Utama, Jurnalis · Senin 16 Desember 2024 11:33 WIB
Polisi mengamankan barang bukti yang berada di rumah korban satu keluarga yang meninggal dunia karena diduga bunuh diri. Polisi Inafis datang ke kediaman korban, Minggu (15/12/2024) malam. Lokasi di Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Sebelum masuk, mereka terlebih dahulu mengenakan sarung tangan.
 
Polisi lalu membuka pintu yang sebelumnya ditutup oleh garis polisi. Tak berselang lama, polisi keluar dengan mengamankan sejumlah barang. Salah satu barang yang terlihat di antaranya, tumpukan pakaian milik korban.Barang-barang yang diamankan itu langsung dimasukkan ke dalam mobil polisi.
 
 

(fru)

