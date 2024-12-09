Laos baru saja menjamu Vietnam di matchday pertama Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC) yang berlangsung di di New Laos National Stadium, Senin (9/12/2024) malam WIB.

Setelah melalui 90 menit pertandingan, Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- menang 4-1 atas tuan rumah Laos. Gol-gol kemenangan Timnas Vietnam dicetak Nguyen Hai Long pada menit 58, Nguyen Tien Linh (63’), Nguyen Van Toan (69’) dan Van Vi Nguyen (82’).

Berkat kemenangan ini, Timnas Vietnam melesat ke puncak klasemen sementara Grup B Piala AFF 2024 dengan tiga angka. Koleksi angka Timnas Vietnam racikan Kim Sang-sik sebenarnya sama persis dengan Timnas Indonesia di posisi dua.

Namun, Timnas Vietnam berhak menempati posisi lebih baik karena unggul selisih gol atas Timnas Indonesia. Sekadar diketahui, di laga lain yang juga berlangsung malam ini, Timnas Indonesia menang 1-0 atas tuan rumah Myanmar.

Reporter: Ramdani Bur

(rns)

