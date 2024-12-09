...

Langsung Melonjak, Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Menang 1-0 atas Myanmar di Piala AFF 2024

Ramdani Bur, Jurnalis · Senin 09 Desember 2024 22:24 WIB
A A A
Ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang 1-0 atas Myanmar di matchday pertama Grup B Piala AFF 2024 meroket. Timnas Indonesia baru saja menghadapi Myanmar dalam laga yang digelar di Stadion Thuwunna, Yangon, pada Senin (9/12/2024) malam WIB.
 
Setelah melalui 90 menit pertadingan, Timnas Indonesia menumbangkan tuan rumah Myanmar dengan skor 1-0. Gol Kemenangan Timnas Indonesia dicetak Asnawi Mangkualam pada menit ke-76.
 
Kemenangan ini tak hanya membuka peluang Timnas Indonesia ke semifinal ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC), tapi juga mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia naik satu peringkat dari posisi 125 ke 124 dunia untuk menggeser Rwanda.
 
Timnas Indonesia menggeser Rwanda setelah mendapatkan tambahan 1,8 poin di ranking FIFA, efek menang 1-0 atas Myanmar. Berkat tambahan 1,8 poin ini, perolehan angka Timnas Indonesia di ranking FIFA bertambah dari 1,135,11 menjadi 1,136.91 poin.
 
Reporter: Ramdani Bur
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini