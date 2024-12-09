Ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang 1-0 atas Myanmar di matchday pertama Grup B Piala AFF 2024 meroket. Timnas Indonesia baru saja menghadapi Myanmar dalam laga yang digelar di Stadion Thuwunna, Yangon, pada Senin (9/12/2024) malam WIB.

Setelah melalui 90 menit pertadingan, Timnas Indonesia menumbangkan tuan rumah Myanmar dengan skor 1-0. Gol Kemenangan Timnas Indonesia dicetak Asnawi Mangkualam pada menit ke-76.

Kemenangan ini tak hanya membuka peluang Timnas Indonesia ke semifinal ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC), tapi juga mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia naik satu peringkat dari posisi 125 ke 124 dunia untuk menggeser Rwanda.

Timnas Indonesia menggeser Rwanda setelah mendapatkan tambahan 1,8 poin di ranking FIFA, efek menang 1-0 atas Myanmar. Berkat tambahan 1,8 poin ini, perolehan angka Timnas Indonesia di ranking FIFA bertambah dari 1,135,11 menjadi 1,136.91 poin.

Reporter: Ramdani Bur

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News