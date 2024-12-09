Hasil babak pertama Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, skuad Garuda kini masih ditahan imbang tuan rumah 0-0.

Laga Timnas Indonesia vs Myanmar yang digelar di Stadion Thuwunna, Yangon, pada Senin (9/12/2024) malam WIB berjalan sengit. Skuad Garuda yang diperkuat mayoritas para pemain muda sejatinya bisa menciptakan sejumlah peluang emas, tetapi belum bisa dimaksimalkan menjadi gol.

Timnas Indonesia langsung intens menyerang di awal laga. Tetapi, usaha demi usaha masih bisa digagalkan pemain Myanmar.

Pada menit ke-4, gawang Timnas Indonesia justru hampir saja kebobolan akibat lengahnya lini pertahanan Timnas indonesia. Beruntung, bola tendangan Lwin Moe Aung masih meleset dari gawang skuad Garuda.

Peluang emas didapat skuad Garuda pada menit ke-14. Marselino Ferdinan mengirim umpan lambung dari sisi kanan gawang yang disambut Hokky Caraka lewat sundulannya. Sayang, bola masih jatuh ke pelukan kiper Myanmar, Zin Nyi Nyi Aung.

Myanmar sendiri makin intens menyerang setelah itu. Tetapi, Cahya Supriadi melakukan sejumlah penyelamatan penting dalam laga ini.

Skor pun tak kunjung berubah hingga akhir laga, meski Timnas Indonesia punya sederet peluang mencetak gol lewat sepak pojok hingga lemparan ke dalam Pratam Arhan. Laga babak pertama rampung dengan skor 0-0.

Reporter: Djanti Virantika

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News