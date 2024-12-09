...

Hasil Rekapitulasi Pilgub Jabar, Dedi Mulyadi-Erwan Menang dengan 14,1 Juta Suara

Ervan David, Jurnalis · Senin 09 Desember 2024 23:09 WIB
KPU Jawa Barat telah menyelesaikan rekapitulasi dan pengesahan suara Pilgub Jawa Barat, Senin (9/12). Pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan menang dengan 14.130.192 suara.
 
KPU mengungkap dari 35.925.960 DPT, hanya 23.703.785 yang mencoblos untuk Pilkada Jawa Barat sementara 12.222.175 orang memilih tidak mencoblos.
 
KPU Jabar akan segera mengesahkan Dedi Mulyadi-Erwab Setiawan sebagai Guburnur dan Wagub Jawa Barat.
 
Kontributor: Ervan David
 

(rns)

