Wakil Ketua KPK terpilih, Fitroh Rohcahyanto menegaskan akan berusaha mengembalikan marwah Lembaga Antirasuah agar KPK kembali mendapatkan kepercayaan publik terkait pemberantasan korupsi.

Salah satunya akan berusaha menyelesaikan persoalan kasus korupsi yang selama ini menjadi perhatian publik. KPK juga akan terus menjunjung tinggi integritas dari pimpinan hingga pegawai.

Reporter: Nur Khabibi

