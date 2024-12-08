Timnas Malaysia berhasil unggul di babak pertama saat menghadapi Timnas Kamboja dalam matchday perdana Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 digelar di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, pada Minggu (8/12/2024).

Gol Harimau Malaya dicetak oleh Stuart Wilkin (35’), lewat sundulannya usai menyambut umpan ciamik dari Daniel Ting.

Malaysia unggul 1-0 atas Kamboja hingga akhir babak pertama.

