Timnas Malaysia berhasil unggul di babak pertama saat menghadapi Timnas Kamboja dalam matchday perdana Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 digelar di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, pada Minggu (8/12/2024).
Gol Harimau Malaya dicetak oleh Stuart Wilkin (35’), lewat sundulannya usai menyambut umpan ciamik dari Daniel Ting.
Malaysia unggul 1-0 atas Kamboja hingga akhir babak pertama.
