Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung melakukan jogging, Minggu (8/12/2024). Lokasi di kawasan CFD, Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. Banyak warga berebut untuk selfie dan sekedar salam dengannya.

Pram mengenakan kaos warna biru dongker saat melakukan olahraga. Selain menyapa, warga juga bertanya mengenai waktu putusan KPUD Jakarta. Begitu pula pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara dari KPU Jakarta.

