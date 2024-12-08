Jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Seperti di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (7/12/2024).

Bawang merah yang biasa dijual Rp40.000 naik menjadi Rp45.000 per kg. Bawang putih pun juga ikut mengalami kenaikan sebesar Rp20.000. Bawang putih sebelumnya dijual Rp30.000 naik menjadi Rp50.000 per kg. Cabai rawit hijau yang biasa dijual Rp30.000 naik drastis menjadi Rp60.000 per kg.

Kenaikan ini terjadi akibat faktor cuaca sehingga banyak petani yang gagal panen. Kenaikan ini membuat para pedagang mengeluh karena mengalami penurunan penjualan.

