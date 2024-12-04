...

Waketum Gerindra Angkat Bicara Usai Gus Miftah Hina Penjual Es Teh saat Pengajian

Abdul Aziz, Jurnalis · Rabu 04 Desember 2024 19:50 WIB
Waketum Gerindra Budisatrio Djiwandono angkat bicara terkait permintaan pencopotan Miftah Maulana (Gus Miftah) sebagai utusan khusus Presiden Prabowo.
 
Partai Gerindra menyayangkan adanya pernyataan yang tidak baik dan menghormati proses yang sudah diambil.
 
Budisatrio menekankan pentingnya sikap saling menghargai agar menciptakan perdamaian dan memperkuat ikatan antar warga.
 
Sebelumnya, Gus Miftah menghina penjual es teh di depan ratusan jemaah saat pengajian di Magelang, Jawa Tengah
 
Reporter: Abdul Aziz
 

(fru)

