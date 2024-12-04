Waketum Gerindra Budisatrio Djiwandono angkat bicara terkait permintaan pencopotan Miftah Maulana (Gus Miftah) sebagai utusan khusus Presiden Prabowo.

Partai Gerindra menyayangkan adanya pernyataan yang tidak baik dan menghormati proses yang sudah diambil.

Budisatrio menekankan pentingnya sikap saling menghargai agar menciptakan perdamaian dan memperkuat ikatan antar warga.

Sebelumnya, Gus Miftah menghina penjual es teh di depan ratusan jemaah saat pengajian di Magelang, Jawa Tengah

Reporter: Abdul Aziz

