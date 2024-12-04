Pendakwah sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habiburrahman atau dikenal Gus Miftah viral di media sosial (medsos) usai menghina penjual es teh.

Usai diolok-olok dan viral di media sosial, penjual es teh tersebut mendapatkan rezeki diberangkatkan Umrah gratis. Gus Miftah sendiri sudah bertemu langsung dengan penjual es tersebut meminta maaf guna meminta maaf.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News