Total Uang yang Disita Kejagung Dalam Kasus Duta Palma Capai Rp1,4 Triliun

Irfan Maruf, Jurnalis · Selasa 03 Desember 2024 19:30 WIB
Kejagung kembali menyita uang tunai senilai Rp288 miliar dari tersangka korporasi PT Darmex Plantation yang merupakan hasil TPPU pada kasus dugaan korupsi korporasi Duta Palma Group kini total uang yang disita Kejagung sebesar Rp1,4 Triliun.
 
Kejagung telah melakukan empat kali penyitaan terkait TPPU Duta Palma, Pertama senilai Rp450 miliar kedua kurang lebih Rp372 miliar, ketiga Rp301 miliar dan saat  ini Rp288 miliar. 
 
Reporter: Irfan Ma'ruf
 

(rns)

