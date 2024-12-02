...

MORNING ZONE: Jadi Tersangka Pemerkosaan, Agus Pemuda Disabilitas Minta Keadilan ke Prabowo

Hari Kasidi, Jurnalis · Senin 02 Desember 2024 16:00 WIB
Iwas alias Agus buntung (22), pemuda disabilitas asal Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta keadilan kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu diutarakannya setelah dijadikan tersangka kasus pemerkosaan oleh Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).
 
Agus membantah melakukan perbuatan tersebut. Alasannya dikuatkan dengan kondisinya yang serba terbatas, yakni tak memiliki lengan.
 
Selain meminta keadilan, Agus juga mengungkap keinginannya bertemu Prabowo. Ia ingin memperlihatkan kepiawaiannya dalam dunia seni.
 
 
Reporter: Hari Kasidi

(fru)

