Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta evaluasi Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar buntut insiden polisi tembak anggota Paskibraka hingga tewas.

Habiburokhman pun mempertanyakan sikap Kombes Pol Irwan Anwar yang tak mengangkat teleponnya pasca kejadian anggota Paskibraka tewas.

Sebelumnya, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar menyebut korban terlibat kelompok gangster bernama Tanggul Pojok yang pada Minggu (24/11/2024) dini hari terlibat tawuran dengan geng Seroja di wilayah Semarang Barat hingga terjadi penembakan oleh oknum polisi yang menewaskan korban.

Reporter: Achmad Al Fiqri

