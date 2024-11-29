Pasangan Pramono-Rano unggul pada Pilkada Jakarta versi Quick Count menjadi salah satu bahasan hangat di Morning Zone bersama Kemas Irawan, Redaktur Pelaksana www.okezone.com. Dalam diskusi tersebut, perlawanan Ridwan Kamil-Suswono untuk Pilkada berjalan dua putaran juga menjadi bahan pembahasan.

Pramono-Rano mengklaim unggul di empat wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu. Bahkan, pasang nomor tiga tersebut telah mendeklarasikan kemenangan Pilkada Jakarta 2024.

Liputan: Kemas Irawan

