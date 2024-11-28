...

KPU Jakarta Respons Deklarasi Pramono-Rano Menang Satu Putaran: Hasil Resmi Diumumkan KPU, Sabar

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Kamis 28 November 2024 23:06 WIB
KPU DKI Jakarta meminta masyarakat untuk bersabar terkait hasil pilkada Jakarta 2024. KPU DKI Jakarta menyebut kalau proses rekapitulasi suara saat ini sedang berlangsung di tingkat kecamatan dan KPU belum mengeluarkan hasil suara di Pilkada Jakarta.
 
KPU DKI Jakarta menyebut hasil suara pilkada Jakarta akan diumumkan paling lambat pada 16 Desember 2024. Diketahui, Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung telah mengumumkan Pilkada Jakarta 2024 berjalan 1 putaran, Kamis (28/11).
 
Video Editor: Muarif Ramadhan
 
