Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi banjir di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur, Kamis (28/11). Lokasi ini dilanda banjir hingga dua meter sejak Rabu (27/11) malam.

Gibran langsung mengunjungi permukiman yang terdampak banjir dan mengunjungi posko pengungsian di SDN Negeri Kampung Melayu 01. Gibran juga bagi-bagi susu hingga alas tidur kepada pengungsi yang berada di sekitar lokasi.

