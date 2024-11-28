Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi banjir di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur, Kamis (28/11). Lokasi ini dilanda banjir hingga dua meter sejak Rabu (27/11) malam.
Gibran langsung mengunjungi permukiman yang terdampak banjir dan mengunjungi posko pengungsian di SDN Negeri Kampung Melayu 01. Gibran juga bagi-bagi susu hingga alas tidur kepada pengungsi yang berada di sekitar lokasi.
Video Editor: Muarif Ramadhan
(fru)
